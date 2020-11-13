ناسا: كويكب خطير سيمر بالأرض غداً


ناسا: كويكب خطير سيمر بالأرض غداً
2020/11/13 | 09:15 - المصدر: آي كيو نيوز
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