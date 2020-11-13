الاقتصاد النيابية تكشف موقف البرلمان من الاستثمار السعودي في البلاد

2020/11/13 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، ان البرلمان يرحب بالاستثمارات السعودية في العراق، مبينة ان وفد الرياض تحدث خلال زيارته لبغداد عن مخاوف من بعض التصريحات الرافضة للاستثمار السعودي.

وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في حديث متلفز امس، الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، إنه "لايمكن بناء العراق في المستقبل دون الاستثمار"، مؤكدا "ضرورة الاستفادة من الاستثمارات التي تأتي للعراق من دول الجوار".

وبين أن "البرلمان مع أي اتفاقية تخدم البلاد، كما يهتم بعقد اتفاقيات اقتصادية مع جميع دول الجوار"، لافتا الى أن "البرلمان يرحب بالاستثمارات السعودية، شرط عدم التدخل بالشؤون الداخلية للبلاد، فالسعودية لديها تجارب صناعية متطورة ولا ضير من الاستفادة منها".

وكشف أن "الوفد السعودي الزائر لبغداد، تحدث عن مخاوف من بعض التصريحات الرافضة للاستثمارات السعودية، ولكن رئاسة البرلمان، طمأنتهم بأن هذه التصريحات شخصية".

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