استئناف العمل بمشروع التقاطعات المجسرة لمقتربات جسر الهندية الثاني في كربلاء

2020/11/13 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت مديرية الطرق والجسور في كربلاء استئناف العمل بمشروع التقاطعات المجسرة لمقتربات جسر الهندية الثاني.وقال المشرف على المشروع حسنين السلطاني للمعلومة أن “الكوادر المديرية استأنفت الأعمال في مشروع التقاطعات المجسرة لمقتربات جسر الهندية الثاني، حيث تم إنهاء أعمال تجهيز وفرش وحدل الأعمال الترابية لمقتربات المجسر من جهة امليبيج، بالإضافة إلى استمرار الأعمال في الكربستون والواجهات وأعمال تسليح الفضاءات الثلاثة الأخيرة”.واضاف ان “المشروع يتكون من جزئين الأول مجسر من جهة كربلاء وجزء الثاني مجسر من جهة بابل، فيما يعد المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم مدينة كربلاء حيث يربط الطرق الرئيسية كربلاء- الهندية و الهندية- بابل”.واشار الى ان المشروع ضمن تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان بكلفة ٢٥ مليار، ومن المؤمل انجازه في الأشهر القادمة بعد بلوغ نسبة الانجاز ٩٣ بالمئة.انتهى/25

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