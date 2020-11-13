قائد عمليات بغداد يعلن قتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن أحداث الرضوانية

2020/11/13 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الجمعة، عن قتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في منطقة الرضوانية غربي بغداد قبل أيام، وأودى بحياة أربعة أشخاص.

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