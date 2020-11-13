بعد تشريع قانون تمويل العجز المالي..الاتحاد الوطني الكردستاني : دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الازمة المالية

2020/11/13 | 09:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / انتقد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني،لاهور شيخ جنكي ، خطوة تشريع قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب دون مشاركة الكتل الكردستانية.وقال جنكي في تغريدة على تويتر: ان دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الازمة المالية.واضاف: يجب الا نسمح بان تضع الاخطاء السابقة المتراكمة مستقبل شعبنا امام المخاطر، الاوضاع المعيشية لاية عائلة في اقليم كردسان مقدسة ويجب علينا حمايتها.واوضح : لايجوز ان تضعنا الانفعالات على طريق اخطاء اخرى، قيادة كردستان تحتاج الى هدوء ومراجعة جذرية لانقاذ ما يمكن انقاذه في كردستان ويجب ان يكون الحل عندنا وليس الازمات.وكان مجلس النواب، صوت فجر أمس الخميس على قانون تمويل العجز المالي الإقتراض بعد انسحاب نواب الكتل الكردستانية رفضاً لآلية تحديد حصة إقليم كردستان./انتهى8

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