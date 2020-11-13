بايدن ينتزع

2020/11/13 | 09:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / تمكن المرشح الديمقراطي، جو بايدن من الانتصار على منافسه الرئيس دونالد ترامب، في ولاية أريزونا، التي تعتبر مركزا قويا للجمهوريين في البلاد.وذكرت شبكة الـ"CNN" أنه بعد فرز 99% من الأصوات، حصل بايدن على 1668684 صوتا وهو ما نسبته 49.4%، فيما حصل ترامب على 1657250، أي 49.1%.ويعتبر فوز بايدن بأريزونا التي تمنح 11 صوتا في المجمع الانتخابي، هو المرة الثانية التي يفوز بها الديمقراطيون بهذه الولاية منذ نحو 7 عقود.وبهذه النتيجة حصل بايدن على 290 صوتا بالمجمع الانتخابي، متجاوزا الحد المطلوب المتمثل بـ270 صوتا بالمجمع الانتخابي للفوز بسباق الرئاسة، مقابل 217 صوتا للرئيس ترامب./انتهى8

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