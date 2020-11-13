بالصور.. ضبط مواد احتياطية للسيارات مخالفة للإستيراد في أم قصر

2020/11/13 | 09:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط مواد من دون إجازة استيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

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