ضربة موجعة للبرازيل في تصفيات مونديال 2022

2020/11/13 | 09:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تأكد رسميا غياب نجم منتخب البرازيل، نيمار، عن مواجهتي فنزويلا وأوروغواي في تصفيات مونديال قطر 2022، لعدم تعافيه من إصابة في عضلات المقرب، بحسب ما أعلن الاتحاد البرازيلي للعبة.

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