نعلم بالبداية ولا نعلم بالنهاية

2020/11/13 | 09:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

الكلمات قد تكون عقار لتفريغ الهموم

ومثل هكذا حالة فانها بلا فائدة مجرد

تحريك اوتار الحنجرة لاثبات الحضور

كحضور جلسات البرلمان .

العراقيون ماعادوا موحدين واختراقهم

اسهل من تفجير بالونة

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