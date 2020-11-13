كورونا في العالم يتجاوز 53 مليون إصابة

2020/11/13 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم، حاجز 53 مليون حالة، ولا زالت الولايات المتحدة أكثر الدول من حيث الإصابات بما يزيد عن 10 ملايين حالة، بحسب موقع “worldometer” المتخصص في رصد الإصابات والوفيات نتيجة الفيروس.وأشارت المعطيات، إلى أن إجمالي الإصابات حول العالم بلغ 53 مليونًا وألفين و176 حالة، وحافظت الولايات …

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