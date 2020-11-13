عاجل.. عمليات بغداد تعلن قتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن أحداث الرضوانية

2020/11/13 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، قتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن أحداث الرضوانية.

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