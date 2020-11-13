النزاهة: نسبة إفصاح الوزراء عن ذممهم المالية 100%

2020/11/13 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، نسبة إفصاح الوزراء في الحكومة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة أمامها، فيما أكدت ارتفاع النسبة إلى 100%.وذكرت الهيأة في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه ان “نسبة افصاح الوزراء عن ذممهم الماليَّة أمام الهيئة ارتفعت من (95.4)%في بداية الشهر الجاري إلى نسبة 100% بعد تسلمها استمارة كشف …

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