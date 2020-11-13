2020/11/13 | 09:43 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد كشفت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، نسبة إفصاح الوزراء في الحكومة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة أمامها، فيما أكدت ارتفاع النسبة إلى 100%.
وذكرت الهيأة في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه ان “نسبة افصاح الوزراء عن ذممهم الماليَّة أمام الهيئة ارتفعت من (95.4)%في بداية الشهر الجاري إلى نسبة 100% بعد تسلمها استمارة كشف …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: نسبة إفصاح الوزراء عن ذممهم المالية 100%) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الهيأة في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه ان “نسبة افصاح الوزراء عن ذممهم الماليَّة أمام الهيئة ارتفعت من (95.4)%في بداية الشهر الجاري إلى نسبة 100% بعد تسلمها استمارة كشف …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: نسبة إفصاح الوزراء عن ذممهم المالية 100%) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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