السفير العراقي لدى الكويت يؤكد قرب انعقاد لجنة مشتركة بين البلدين ويكشف هدفها- عاجل

2020/11/13 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

حدد السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، موعد انعقاد لجنة مشتركة بين العراق والكويت، فيما أكد أن اللجنة ستعقد في بغداد لإعادة البناء الخليجي العراقي.

وقال الصافي في تصريح صحفي، إن "العراق لم يبتعد عن الحاضنة العربية وخصوصا الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تخطو خطوات دؤوبة مع دول مجلس التعاون الخليجي في توطيد علاقاتها معهم وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والانفتاح بشكل كبير".

وأضاف: "نحن منفتحون على جيراننا، والعمق العربي هو عمقنا الطبيعي، ومستمرون على هذا النهج"، مؤكداً أن "اللجنة العراقية ـ الكويتية المشتركة ستعقد قريبا في بغداد وستكون لبنة في اعادة البناء الخليجي العراقي".وأشار إلى أن انعقاد اللجنة "سيصب في مصلحة شعوبنا والشعوب الخليجية"، لافتا الى ان "التحضيرات للجنة المشتركة جارية والقرار متخذ وان تحديد الموعد أمر بسيط سيتم تحديده لاحقا".

وبشأن موعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، الى بغداد، قال الصافي: "لقد تمت دعوة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من قبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووعد الخالد بتلبيتها قريبا، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الكويتية المقبلة، وهذا شيء طبيعي بين الإخوة والأشقاء".

وحول موعد زيارة الرئيس العراقي الى الكويت، أكد الصافي، أن "الكاظمي، تلقى دعوة من الأمير الشيخ نواف الأحمد وسيتم تلبيتها في القريب العاجل".

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