الأمن المصري: الرجل الذي أشعل النار في نفسه

2020/11/13 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس أن الشاب المصري الذي أضرم النار في نفسه في ميدان التحرير وسط القاهرة، في احتجاج شخصي ضد الحكومة، يدعى محمد حسني، كان أُفرج عنه مؤخرا بتهم جنائية، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

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