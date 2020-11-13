السلمان: الظروف الراهنة لن تكون مناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/13 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن تحالف سائرون مضر السلمان، ان الظروف الراهنة وعدم تأمين المبالغ لن تكون مناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، لافتا الى ان الحكومة يجب ان تهيء جميع المستلزمات لضمان اجراء عملية الاقتراع.وقال السلمان لـ /المعلومة/، ان “هناك تساؤلات كثيرة على الحكومة بشأن استعدادها لاجراء الانتخابات المبكرة، وخاصة مايتعلق بالجانب المالي اذ يتوجب تأمين المبالغ اللازمة للدوائر المتعددة”.وأضاف ان “اجراء الانتخابات في موعدها يحتاج الى تحركات سريعة ودقيقة وخاصة مايتعلق بسجلات الناخبين في الدوائر المتعددة وتهيأة هذه الدوائر مع توفير الأجهزة اللازمة لعملية الاقتراع”.وبين ان “الوضع الرهن وفي حال استمراره فأن من المستبعد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما انها من المستبعد ان تكون هناك نزاهة وشفافية باجراء الانتخابات”.



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