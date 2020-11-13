سفير العراق لدى الكويت يعلن عن قرب زيارة رئيس الوزراء الكويتي الى بغداد

2020/11/13 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أكد السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، ان الحكومة تخطو خطوات دؤوب مع دول مجلس التعاون الخليجي في توطيد علاقاتها معها وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والانفتاح بشكل كبير.وقال الصافي بحسب صحيفة الانباء الكويتية، إن"العراق لم يبتعد عن الحاضنة العربية وخصوصا الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرا الى أن حكومة بلاده تخطو خطوات دؤوب مع دول مجلس التعاون الخليجي في توطيد علاقاتها معها وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والانفتاح بشكل كبير".وأضاف: "هذا قدرنا، فنحن منفتحون على جيراننا، وان العمق العربي هو عمقنا الطبيعي، ومستمرون على هذا النهج"، لافتا الى"اللجنة العراقية ـ الكويتية المشتركة ستعقد قريبا في بغداد وستكون لبنة في اعادة البناء الخليجي العراقي وهذا يصب في مصلحة شعوبنا والشعوب الخليجية، لافتا الى ان التحضيرات للجنة المشتركة جارية والقرار متخذ وان تحديد الموعد أمر بسيط سيتم تحديده لاحقا".وعن تحديد موعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الى بغداد، قال: "لقد تمت دعوته من قبل رئيس الوزراء العراقي ووعد بتلبيتها قريبا، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الكويتية المقبلة، وهذا شيء طبيعي بين الإخوة والأشقاء"وحول موعد زيارة الرئيس العراقي الى الكويت، قال الصافي: "لقد تلقى الرئيس دعوة من الأمير الشيخ نواف الأحمد وسيتم تلبيتها في القريب العاجل"./انتهى8

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