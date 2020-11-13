جامعة البصرة للنفط والغاز ومنصة اريد يوقعان رسالة تعاون علمية لتعزيز التبادل العلمي

2020/11/13 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / وقعت جامعة البصرة للنفط والغاز ومنصة اريد رسالة تعاون علمية لتعزيز التبادل العلمي ولزيادة التعاون المتبادل في المشاريع والبرامج التعليمية والتدريبية المشتركة .وذكر رئيس الجامعة الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي خلال توقيع الرسالة " تضمنت رسالة التعاون العديد من النقاط والمحاور المهمة ومنها تقديم الاستشارات التعليمية والاكاديمية والفنية والتقنية والإدارية وعقد اتفاقيات او تعاقدات التعاون المباشرة في المجالات التعليمية والتقنية والفنية والأكاديمية .وأضاف كما تضمنت تنفيذ مشاريع وبرامج تعليمية وتقنية وتدريبية مشتركة وعقد الدورات التدريبية المتخصصة وتقديم خدمات استشارية او تبادلية وتبادل الخبرات الاكاديمية والادارية والتعاون والتبادل الاكاديمي في المجالات التعليمية والتقنية والادارية والتدريبية او المجالات ذات الصلة بها.واشار الكعبي الى ان الاتفاقية وقعت مع منصة اريد على هامش انعقاد فعاليات المحفل العلمي الدولي السابع.كما اقيمت ضمن فعاليات الملتقى ندوة تجارب الجامعات في ظل جائحة كورونا، المشاكل والحلول.وعرضت تجارب العديد من الجامعات العالمية وانشطتها خلال الجائحة ومنها جامعة البصرة للنفط والغاز./انتهى

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