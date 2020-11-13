سيارة تقطع نصف العالم بـ

2020/11/13 | 10:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تمكنت سيارة "eximus iv" من تسجيل أرقام قياسية في استهلاك كفاءة الوقود منذ مشاركتها في مسابقة"ديلسبلو إليكترك" في السويد.

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