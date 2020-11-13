قائد عمليات بغداد يؤكد مقتل المجموعة المنفذة لهجوم الرضوانية

2020/11/13 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن

قيس المحمداوي، عن قتل المجموعة

الارهابية المنفذة لهجوم الرضوانية.

وقال المحمداوي في بيان صحفي : اوفينا

بالعهد بملاحقة وقتل المجموعة

الإرهابية في الرضوانية “.

واشا

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