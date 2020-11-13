بالصور:كربلاء تضبط وتتلف أكثر من ( 11 ) طن من مادة بيض التفقيس مُوردة من دولة موبوءة بأنفلونزا الطيور

2020/11/13 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ،

الخميس ، عن " ضبط وإتلاف أكثر من ( 11 ) طن

من مادة بيض التفقيس ، كانت موردة من

إحدى الدول التي يحظر الإستيراد منها

إلى العراق ، كونها من الدول الموبوءة

بأنفلونزا الطي

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