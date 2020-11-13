أسعار بيع وشراء الدولار محلياً لهذا اليوم


أسعار بيع وشراء الدولار محلياً لهذا اليوم
2020/11/13 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- بغداد

أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الجمعة 13.11.2020 ==============سعر بيع الدولار        125,500سعر شراء الدولار     124,500==============اليورو : 100 يورو  118,10 دولارالأسترليني : 100 باوند  131,40 دولارالليرة التركية : 100 دولار  765,35 ليرة تركية==============سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1879,70==============سعر برميل نفط الخام برنـت  43,05 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي  40,50 دولار==============

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