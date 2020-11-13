أسعار بيع وشراء الدولار محلياً لهذا اليوم

2020/11/13 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الجمعة 13.11.2020 ==============سعر بيع الدولار 125,500سعر شراء الدولار 124,500==============اليورو : 100 يورو 118,10 دولارالأسترليني : 100 باوند 131,40 دولارالليرة التركية : 100 دولار 765,35 ليرة تركية==============سعر أونصــــــة الذهب عالمياً $ 1879,70==============سعر برميل نفط الخام برنـت 43,05 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 40,50 دولار==============

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