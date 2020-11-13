دراسة علمية تكشف تهديدات خطيرة لفيروس كورونا على الصحة العقلية

2020/11/13 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أجرت جامعة كامبريدج البريطانية، دراسة علمية جديدة حول تأثيرات فيروس كورونا المستجد على صحة الناس العقلية وخاصة أولئك الذين يعانون من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

وأُجريت الدراسة، التي نشرتها دورية "سيكولوجيكال ميديسن"، على عينة ضمت 957 بالغا، تم التواصل معهم بشكل شخصي لمعرفة تداعيات تعرضهم لإجراءات الحجر والإغلاق.

وتوصل فريق البحث إلى أن "كورونا وما تبعه من تداعيات أدى إلى تهديدات خطيرة للصحة العقلية العامة، وخاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي".

وأشارت الدراسة إلى أن "كل ما رافق كورونا من قرارات وإجراءات أدى إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر الضعيفة، والتي تعاني في الأصل من ظروف سيئة مثل البطالة وانعدام الأمن الغذائي".

وأوضحت أن "كل هذه الأمور تعرض أصحابها للإصابة بأمراض نفسية حادة مثل القلق والاكتئاب والتوتر".

وسبق للأمم المتحدة أن حذرت من أن "كوفيد 19" يثير أزمة عالمية كبرى في مجال الصحة العقلية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات النفسية الناجمة عن المرض.

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