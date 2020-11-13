دراسة تزعم اكتشاف ما يؤثر على احتمال الوفاة بـ”كوفيد-19″!

2020/11/13 | 10:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..حدد علماء ثمانية جينات لها تأثير كبير على احتمالية بقاء الشخص على قيد الحياة إذا أصيب بفيروس كورونا.

واكتُشفت نسخ معيبة من هذه الجينات، والمعروفة باسم المتغيرات الفائقة، منتشرة عبر سبعة كروموسومات، بواسطة باحثين في جامعة هارفارد.

ويمكن لوجود واحد فقط من هذه الجينات المعيبة أن يقلل من فرصة البقاء على قيد الحياة بنسبة 20%على الأقل، حسبما زعم فريق البحث.



ولكن وجود ثلاثة أو أكثر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض احتمالية البقاء على قيد الحياة إلى 60%.

وسمحت البيانات الصادرة عن البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والتي صدرت في أغسطس، للباحثين بفحص جينات 1778 شخصا أصيبوا بـ “كوفيد-19”.

ومن بين هؤلاء، توفي 445 شخصا، أي ما يعادل أكثر من ربع مجموعة الدراسة.

وجرت عمليات فحص الكمبيوتر من خلال جينومات الأشخاص المصابين، مع البحث عن المواقع الجينية التي تظهر والتي قد تكون مرتبطة بالوفيات.

وكشف هذا عن ثماني “متغيرات فائقة”، تختلف عن الجينات التقليدية لأنها ليست مرتبطة بموقع مادي معين.

وتتضمن المتغيرات الفائقة قطعا مختلفة من الحمض النووي، والتي تنتشر عبر الكروموسوم نفسه وتعمل معا لتنفيذ وظيفتها الطبيعية.انتهى/25

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