على حافة العالم.. ذوبان القطبين يخلق توترات في حدود روسيا وأميركا

2020/11/13 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأدت ظاهرة التغير المناخي إلى فتح ممرات مائية جديدة في بحر بيرنغ بين البلدين، وهو ما استغلته روسيا للاستطلاع في المنطقة التي تعتبر أغنى مصائد الأسماك في الولايات المتحدة.

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