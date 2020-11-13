الشيخ علي: الحكومة انتصرت على البرلمان.. والعراق في طريقه الى انهيار اقتصادي

2020/11/13 | 10:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس تحالف تمدن فائق الشيخ علي، ان الحكومة انتصرت على ارادة البرلمان من خلال اقرار قانون الاقتراض، فيما اشار الى ان العراق في طريقه الى الانهيار الإقتصادي، محملا الاحزاب "المرتبطة بايران" والقوى المتقاسمة للسلطة مسؤولية ما سيحدث للبلاد.

وقال الشيخ علي في تغريدة له على تويتر، تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (13 تشرين الثاني 2020) انه "من خلال إقرار مجلس النواب لقانون الاقتراض فقد انتصرت الحكومة على الإرادة البرلمانية"، مبينا ان "العراق في طريقه إلى الانهيار الاقتصادي والسياسي للأسف".

واضاف الشيخ علي ان "الأحزاب الحاكمة المرتبطة بإيران والمكونات والقوى المتقاسمة للسلطة معها هي التي تتحمل مسؤولية الانهيار".

وصوت البرلمان فجر الخميس، على قانون الاقتراض، وذلك بعد إعلان اللجنة المالية النيابية، استكمال مناقشة قانون تمويل العجز المالي ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه.

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