2020/11/13 | 10:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ 3 أشهر.. الرطبة تعاني العطش بسبب "القائم" والسكان يحفرون "الآبار" في بيوتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/13 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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