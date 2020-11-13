2020/11/13 | 10:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تكشف عن 225 قرية بدون ماء صالح للشرب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تكشف عن 225 قرية بدون ماء صالح للشرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).