صحة كربلاء تتلف 11 طنا من مادة البيض مستوردة من دولة مؤبوة بانفلونزا الطيور

2020/11/13 | 10:36 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة عن " ضبط وإتلاف أكثر من ( 11 ) طن من مادة بيض التفقيس ، كانت موردة من إحدى الدول التي يحظر الإستيراد منها إلى العراق ، كونها من الدول الموبوءة بأنفلونزا الطيور "، فيما طالبت التجار وأصحاب المعامل والمنتجات الغذائية ومَورديها بالإلتزام بالقوانين والأنظمة الصحية لتجنب المساءلة القانونية والخسائر المالية ".



وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة ، الدكتور كرار جواد العباسي إن " إحدى المفارز الرقابية الصحية المتواجدة في سيطرة (53) ، محور (كربلاء _ بابل) ، تمكنت من ضبط شحنة قادمة من منفذ ابراهيم الخليل في إقليم كردستان ، تحمل آكثر من ( 11) طنا من مادة بيض التفقيس ومُوردة من إحدى الدول الموبوءة بإنفلونزا الطيور لحساب احد أصحاب حقول الدواجن في المحافظة ".



وأضاف العباسي ، إنه" بعد التأكد من الأوراق الثبوتية ، تبين إن المادة موردة من بولندا ، وهي من بين (38) دولة يحظر منها الاستيراد وقد تم اتلاف المادة بالكامل بحسب محاضر اصولية بحضور صاحب العلاقة/انتهى

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