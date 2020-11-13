الجدران الغليظة - حسن مدن

2020/11/13 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن المصادفة وحدها أخذتني، قبل سنوات، لمشاهدة برنامج على الفضائية الألمانية الناطقة بالعربية، بمناسبة الذكرى السنوية لسقوط جدار برلين، يتوقف أمام قضية التغلب على الآثار النفسية الناجمة عن عقود من العزلة بين أبناء أمة، وجدوا أنفسهم يعيشون في دولتين، وتنقسم عاصمتهم التاريخية إلى جزءين، يفصل بينهما جدار .البرنامج يعرج على تجارب مشابهة في بلدان أخرى عانت الانقسام، حتى لو لم تكن هناك جدران تفصل بين أج ......





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