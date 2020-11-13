الإرث النظري لإرنست ماندل - دانيال بنسعيد

2020/11/13 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دانيال_بنسعيد لربما كان إرنست ماندل واحدا من آخر رموز التقليد الثقافي الكبير للحركة العمالية المعاصرة التي نشأت في بداية هذا القرن عند نقطة الالتقاء بين تراث عصر الأنوار والحركة الاشتراكية، وقد احتل إرنست مكانة مرموقة في تاريخ الماركسيات المعاصرة، وذلك بفضل سعة وأممية آفاقه، والتزاماته النضالية، كما بفضل إنتاجه النظري الغزير وروحه الخلاقة والمبدعة.ولقد تغذى إرنست منذ سنوات تكوينه ـ وبفضل معرفته باللغة الألم ......





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