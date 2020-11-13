2020/11/13 | 10:41 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت السلطات الأمريكية أنها لم تجد أي دليل على عدم احتساب أو فقدان أصوات أثناء عملية فرزها، كما لم تسجل أياختراقات لأنظمة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان مشترك لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والمجلسالتنسيقي الحكومي الخاص بالانتخابات (GCC)، أن “انتخابات 3 نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ“.

وأضاف البيان أنه “لا توجد أي معلومات تدل على أن أنظمة التصويت دمرت أو فقدت أو غيرت الأصوات، أو علىتقويض مصداقيتها بأي طريقة أخرى“.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات الأمريكية: لا دليل على فقدان أصوات أو اختراقات خلال الانتخابات الرئاسية 7 SKY TV.

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