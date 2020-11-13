نائب كردي: خياران أمام الكاظمي لإرسال رواتب الاقليم

2020/11/13 | 10:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ان إرسال تخصيصات رواتب موظفي اقليم كردستان ترتبط بموقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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