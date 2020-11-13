كربلاء:العتبة الحسينية تلبي دعوة زعيم الطائفة الايزيدية في العراق

2020/11/13 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بالعتبة الحسينية المقدسة ان

وفدا من العتبة زار قضائي سنجار وتلعفر

في مدينة الموصل استجابة لدعوة قدمعا

زعيم الطائفة الايزيدية في العراق.

وصرح مسؤول شعبة التبليغ الديني الشيخ

فاهم الإبراهيمي

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