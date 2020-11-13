الكاظمي :مرجعية النجف تنطلق من العنوان الوطني وهي نموذج عملي لبناء الدولة

2020/11/13 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الشكر للعتبة الحسينية المقدسة ووزارة

الصحة وكل الجهود الوطنية الداعمة

للحكومة في مواجهة جائحة كورونا،

والتخفيف من آثارها، قال إنها "تطبيق

حقيقي لمبدأ التعاون والتك

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