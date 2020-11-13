زيارة مرتقبة لـ رئيس وزراء الكويت الى العراق

2020/11/13 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير العراقي لدى الكويت المنهل

الصافي، ان الحكومة العراقية تخطو خطو

خطوات دؤوبة مع دول مجلس التعاون

الخليجي في توطيد علاقاتها معهم ، فيما

اشار الى ان زيارة رئيس الوزراء الكويتي

ستكون بعد الانته

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