2020/11/13 | 11:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل مجموعة إرهابية تعرضت على أحد أبراج الجيش في الرضوانية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وبجهد استخباري متميز وبمتابعة ميدانية،تمكنت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات ،والتحقيقات الاتحادية ،والفرقة السابعة عشرة من محاصرة مجموعة إرهابية في أحد البزول وقتلها بعد تعرضها على أحد أبراج الجيش".

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