رئيسة صندوق النقد: يجب ألا تسحب سياسات الدعم المالي والنقدي قبل الأوان

2020/11/13 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إن طريق الاقتصاد العالمي إلى التعافي يجب أن يكون مدعوما بسياسات قوية ومستمرة وإن الدعم المالي والنقدي يجب ألا يُسحب قبل الأوان.

جاءت تصريحات جورجيفا خلال رسالة بالفيديو إلى قمة كايشين في بكين.

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