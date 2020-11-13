القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة في ذي قار

2020/11/13 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 7 متهمين مطلوبين بقضايا قانونية منفصلة في قضاء قلعة سكر في ذي قار.وذكرت الوكالة في بيان لها :انه" تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود،تمكن قسم شرطة قضاء قلعة سكر شمال ذي قار من القبض على 7 متهمين مطلوبين بقضايا قانونية منفصلة،استنادا للمواد القانونية ( 431 , 446 , 405 ) من قانون العقوبات العراقي اتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية اللازمة.واضافت الوكالة ان" شرطة الكمارك في ذي قار ضبطت عجلة نوع براد محملة بمادة الدجاج المجمد برازيلي المنشأ وكذلك لحوم جاموس هندي المنشأ بدون اوراق رسمية،الامر الذي دعا مفارز القسم الى ضبط العجلة والقبض على سائقها للتحقيق في عائدية الحمولة لاتخاذ الاجراءات القانونية والاصولية اللازمة".وبينت الوكالة ان" فوج طوارئ ذي قار الثالث ( المهمات الخاصة ) نفذ واجبا امنيا في قضاء كرمة بني سعيد وبامرة امر الفوج لتنفيذ اوامر قبض صادرة بحق عدد من المطلوبين للقضاء،.وتابعت ان" محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن لـ 10 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق المدان ( ع .



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ر ) البالغ من العمر 47 عام يسكن الناصرية حي اريدو.وذلك لارتكابه جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة،وحكما بالسجن لـ 7 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق المدان ( ع .



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ج ) البالغ من العمر 24 عاما يسكن البطحاء،وحكما بالسجن لـ 5 اعوام وشهر واحد وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق كل من المدان ( ف .



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خ ) البالغ من العمر 35 عام يسكن الناصرية محلة الثورة،والمدان ( م .



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ع ) البالغ من العمر 24 عام يسكن الناصرية محلة الصالحية،والمدان ( ح .



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خ) البالغ من العمر 41 عاماً ويسكن قضاء البطحاء،وتاتي هذه الاحكام استنادا للمادة القانونية 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".وتمكن قسم شرطة قضاء قلعة سكر شمال ذي قار من القبض على 7 متهمين مطلوبين بقضايا قانونية منفصلة،استنادا للمواد القانونية ( 431 , 446 , 405 ) من قانون العقوبات العراقي اتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية اللازمة".وتمكنت مفارز شعبة مكافحة اجرام القضاء من القبض على كل من المتهم (م.ج.ف) تولد 1997 والمتهم (ف.ج.ف) تولد 2001 من سكنه قضاء سيد دخيل،والمطلوبين وفق أحكام المادة ( 405 ) من قانون العقوبات العراقي اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اللازمة./انتهى8

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