2020/11/13 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه، ان "طقس يوم غد السبت سيكون بالمنطقة الوسطى صحوا مع بعض من الغيوم، وفي المنطقة الشمالية صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئي وأحيانا غائم، وفي المنطقة الجنوبية صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا غائم" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 26 مْ".وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئيا وأحياناً غائم، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية غائما جزئياً وأحيانا غائم، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية غائما مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".أما طقس الاثنين فيكون في "المنطقة الوسطى غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي المنطقة الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الجنوبية غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وتابع البيان، ان "طقس الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر في الاقسام الشرقية منها، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة"./انتهى8

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