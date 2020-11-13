2020/11/13 | 11:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع مؤشر "نيكي"الياباني لأول مرة في 9 جلسات متتالية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد إصابات كورونا، لكنه سجل مكاسب أسبوعية.

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