اتحاد المصارف العربية: انطلاق منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية

2020/11/13 | 11:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية البنك المركزي المصري.وقال وسام فتوح الأمين العام للاتحاد، إن المنتدى الذي يحضره 250 …

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