لجنة عليا تناقش ضوابط الترشيح الى عضوية ورئاسة المجمع العلمي العراقي

2020/11/13 | 11:12 - المصدر: سفن سكاي

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احتضن المجمع العلمي العراقي أعمال اللجنة العليا المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (36) لسنة 2020 برئاسة وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب لدراسة وصياغة الضوابط الخاصة بالترشيح الى عضويةورئاسة المجمع العلمي.

وناقش أعضاء اللجنة وهم كل من الأساتذة الدكتور سامي المظفر ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور حامد خلف أحمدوالدكتور صبيح حمود شاتي والدكتور مزاحم الخياط فضلا عن ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسم آليات الترشيحلعضوية ورئاسة المجمع العلمي العراقي في ضوء قانون رقم 22 لسنة 2015.

واستعرض المجتمعون المعايير والمحددات التي ستتضمنها استمارة الترشيح والمدد الزمنية الكفيلة باستكمال هذا الملفوما يتضمنه من مهام علمية ومعرفية في ضوء التخصصات المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسةالعريقة.

وأكد رئيس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المجمع العلمي العراقي جدير بالاهتمام والمتابعة والدعم كونهإحدى المؤسسات والمرجعيات العلمية العراقية التي سجلت تاريخا وحضورا علميا وأكاديميا فاعلا منذ أربعينيات القرنالمنصرم في شتى مساحات المعرفة الإنسانية.

وشدد رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة توفير مناخات الدعم اللازم لتحقيق أهداف المجمع العلمي العراقي واستقطابالعلماء والخبراء في التخصصات المختلفة لتعزيز هوية الثقافة العراقية وتطوير برامج التنمية العلمية.

وتفقد أعضاء اللجنة العليا مبنى المجمع العلمي العراقي واطلعوا على المكتبة ومركز المخطوطات النفيسة والمعالمالتاريخية التي وثقها المجمع منذ التأسيس عام 1947.

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