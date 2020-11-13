2020/11/13 | 11:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتلت قوة من الجيش مجموعة ارهابية جنوبي العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. محاصرة وقتل مجموعة ارهابية في بزل جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. محاصرة وقتل مجموعة ارهابية في بزل جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).