إلقاء القبض على قاتل شاب بعد متابعته من قبل فريق متخصص في ميسان

2020/11/13 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة محافظة ميسان العميد

"عبد الخضر جاسم الساعدي عن" إلقاء القبض

على قاتل الشاب " يوسف كريم البهادلي "

في مدينة العمارة .

وذكر " ان عملية القبض تمت بتدخل مباشر

من قبل دوريات الفوج الاول و

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