"سرب معلومات حساسة لبن غورين".. هآرتس تكشف دور رئيس وزراء سوري في قيام دولة إسرائيل

2020/11/13 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالا مطولا للباحث الإسرائيلي، مئير زمير ، كشف فيه عن أن رئيس الوزراء السوري الراحل في عهد الانتداب الفرنسي، جميل مردم بك، قد قد معلومات "هامة وحاسمة" نقلها إلى القيادي في الحركة الصهيونية آنذالك بن غوريون، وساعدت فيما بعد على قيام دولة إسرائيل في العام 1948.

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