نائبة باللجنة المالية تتهم ’’أحزاباً متنفذة’’ بالوقوف وراء عجز ميزان المدفوعات العراقي

2020/11/13 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة اخلاص الدليمي، اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، أن أحزاباً متنفذة تقف وراء عجز ميزان المدفوعات العراقي.

وقالت الدليمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عجز ميزان المدفوعات العراقي، من المواضيع المهمة التي طرحت أكثر من مرة في اللجنة المالية النيابية، لكن الأمر غير مسيطر عليه، سواء من البرلمان أو الحكومة".

وأوضحت، أن "أحزاباً متنفذة تقف وراء هذا الخلل المزمن، نظراً لامتلاكها أنشطة اقتصادية كبيرة، ومنها مصارف ومكاتب صيرفة داخلية وخارجية"، مشيرةً إلى أن "تلك الاحزاب تتحمل وزر ما يحدث الان من عجز في ميزان المدفوعات العراقي".

وأضافت، أن "هناك تقريراً يتم الاعداد له في اللجنة المالية النيابية حول هذا الموضوع تحديدا، لكن كل الحلول المطروحة تبقى حبراً على الورق، لأن الاحزاب المتنفذة تمثل عائقاً أمام تطبيقه، وهي أقوى من القرار الحكومي".

وأكدت، أن "التقرير ما ان يكتمل، سيتم إيضاحه للرأي العام من خلال وسائل الاعلام"، مبينةً أن "الاقتصاد بحاجة لقرارات حاسمة ومؤثرة من أجل تصحيح مساره، وإبعاد سطوة الاحزاب عنه".

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