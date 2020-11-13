مصرع 7 في ولاية أمريكية جراء السيول وفقدان اثنين آخرين

2020/11/13 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الأمريكية، مصرع ما لا يقل عن سبعة أشخاص في نورث كارولينا، بعدما اجتاحت السيول أنحاء من الولاية، مضيفة أن شخصين آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وذكرت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر، أنه "تم العثور على ثلاث جثث، وإجلاء حوالي ثلاثين شخصا"، مشيرة إلى أن "شخصا رابعا في المقاطعة قُتل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول جسرا، فيما قُتل اثنان في مقاطعة إردل".من جهته، ذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفلا غرق في رولزفيل، ليؤكد نائب مدير إدارة الطوارئ بالولاية أن خمس مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ أمس الخميس.

وتتعرض ولاية نورث كارولينا لطقس يماثل العاصفة الاستوائية "إيتا" حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق نحو 25 سنتيمترا.

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