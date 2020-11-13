وفد من الفاتيكان يجري جولة في العراق.. بدأت من الناصرية وستنتهي بالنجف

2020/11/13 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يجري وفد من الفاتيكان، زيارة إلى العراق، في الفترة من 12 تشرين الثاني ولمدة خمسة أيام، في إطار جولة لزيارة المقدسات والآثار المسيحية في البلاد.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية في خبر لها تابعته (بغداد اليوم)، أن محافظة ذي قار رحبت زيارة وفد من الفاتيكان المواقع الأثرية فيها، في إطار جولة يقوم بها في العراق حاليا لزيارة المقدسات والآثار المسيحية.

واضافت أن الوفد ضم عشرة أشخاص، فيما رافقه أيضا كبار رجال الدين المسيحيين في العراق، وزار الوفد الذي وصل إلى المحافظة مقام النبي إبراهيم الخليل.

وأعرب وفد الفاتيكان عن سعادته لزيارة الأماكن الأثرية في الناصرية، وسيتوجه الوفد إلى بغداد وبعدها إلى النجف، بحسب الصحيفة.

الجدير بالذكر أن أور الأثرية شكلت مركزا للحضارة السومرية التي سادت بين مطلع الألف الرابع قبل الميلاد حتى 2350 قبل الميلاد.

وتمتد المواقع الأثرية على مساحة ثمانية كيلومترات مربعة، وكانت الزقورة التي تم تشييدها حوالي العام 2100 قبل الميلاد معبدا لإله القمر كما كانت منزلا للنبي إبراهيم، حسب المصادر التاريخية.

وتقول المصادر إن الكلدانيين والسومريين والأكاديين والبابليين سكنوا مدينة أور عاصمة المملكة السومرية خلال الألف الثالث والرابع قبل الميلاد.



ومر نحو نصف قرن من دون أن تجري أي أعمال ترميم في هذا الموقع الذي تحمل معالمه ندبات صراعات العقود الأخيرة أو تلك الناتجة عن ظروف مناخية قاسية في هذه المنطقة الجافة.

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