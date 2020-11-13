الخارجية العراقية تدين إطلاق النار على السفارة السعودية في هولندا

2020/11/13 | 11:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أدانت وزارة الخارجيّة العراقيّة، حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، وتعده اعتداءً إرهابياً يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.‏ وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نستنكر هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، ولأجل ذلك خاض العراق حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق …

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