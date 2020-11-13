الإعلام الأمني في العراق يقضي على مجرمي حادث الرضوانية

2020/11/13 | 11:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، مقتل مجموعة إرهابية تعرضت على أحد أبراج الجيش في الرضوانية....

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